Mariupol’de Rusya’ya ait tank füzeyle imha edildi | Video

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Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.