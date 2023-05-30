Marmaris’te Galatasaraylılar sokağa taştı | Video

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nü dört golle mağlup edip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm ülkede olduğu gibi Muğla’nın Marmaris ilçesinde de taraftarlarını sokağa döktü. Atatürk Meydanı’nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları marşlar ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.