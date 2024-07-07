Marmaris’te gözü dönmüş gaspçıyı polis yakaladı
Marmaris’te 2 kişiyi gasp eden ve 4 kişiyi darp ederek yaralayan şüpheli O.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
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