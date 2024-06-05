Video Haber Marmaris’te öğrencilerden vefa örneği
Marmaris’te öğrencilerden vefa örneği

Marmaris’te öğrencilerden vefa örneği

05.06.2024 | 18:53

Marmaris Evden Paşa Ortaokulu öğrencileri, 'Hasat Zamanı' projesi kapsamında Muğla’da yetişen ürünleri tanımaya yönelik örnek bir projeye imza attı. Öğrenciler, projeleri kapsamında Türkiye’de çay tarımının öncülerinden olan ziraatçı Muğlalı Zihni Derin’e vefa gösterdi. Öğrenciler, Zihni Derin büstü hazırlatıp Fethiye Ziraat Fakültesi'ne hediye etti.

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