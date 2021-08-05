Video Haber Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video

Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video

Marmaris’ten müjdeli haber! Yangın kontrol altına alındı! | Video
05.08.2021 | 18:12

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Turizm cenneti Marmaris’ten yangınlarla iligili müjdeli haber geldi. Doğa harikası bölgede 29 Temmuz’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı açıklandı.

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