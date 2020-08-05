Video Haber MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video

MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video

MASAK Başkanı Dereli görevden alındı | Video
05.08.2020 | 13:27

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli görevden alındı. MASAK Başkanı Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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