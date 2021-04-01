Maske takmayanlara “ördek yürüyüşü” cezası | Video
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Hindistan’da bir polis memuru maske takmayan 5 kişiyi cezalandırmak için “ördek yürüyüşü” yaptırdı. Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor.