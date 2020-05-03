Maske yardımına Almanya'daki huzur evi sakinleri şarkı söyleyerek cevap verdi | Video

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile maske yardımı yapılan Almanya Hagen Huzuerevi sakinleri özel bir teşekkür şarkısı besteledi. Huzurevinde kalan Alman vatandaşlar “Dikilen maskeler için teşekkürler, bu iyi niyetli çalışmanız için teşekkürler, bu zor zamanlardaki birliğimiz için teşekkürler' şeklinde şarkı söyleyerek yardımlara cevap verdi.