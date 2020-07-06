Mavi Balina'dan sonra yeni tehlike: Mavi Bebek oyunu dehşet saçıyor | Video
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Son günlerde ortaya çıkan ‘Mavi Bebek’ adlı oyun aileleri tedirgin ediyor. Çeşitli talimatlarla ilerleyen oyunda, çocuklara yaşlarının kaldıramayacağı düzeyde bir korku seansı yaşatılıyor. Momo oyunundan sonra çocukları tehlikeye sokan ‘Mavi Bebek’ oyunu ile ilgili bilgiler veren Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Engin Dinç, ailelere önemli uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar…