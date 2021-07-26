Video Haber Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi

Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi

Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi
26.07.2021 | 12:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Karaismailoğlu: Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız | Video 02:25
Bakan Karaismailoğlu: "Meteorolojinin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız" | Video 26.07.2021 | 13:23
Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi 06:42
Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi 26.07.2021 | 12:34
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 02:43
SON DAKİKA: 2022 Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur-Sen'in zam talebi belli oldu! 2022'de yüzde 21 - 2023'te yüzde 17 26.07.2021 | 10:19
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Tunus açıklaması | Video 02:02
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Tunus" açıklaması | Video 26.07.2021 | 09:55
Başkan Erdoğan açıkladı: Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü | Video 04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
Tunus'ta siyasi darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said, askeri yetkililerle görüşerek hükümete el koydu | Video 08:51
Tunus'ta siyasi darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Said, askeri yetkililerle görüşerek hükümete el koydu | Video 26.07.2021 | 01:27
İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video 01:33
İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki yangın nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi | Video 26.07.2021 | 00:52
Son Dakika Haberi: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 01:23
Son Dakika Haberi: Osmaniye’de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi! | Video 26.07.2021 | 00:37
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video 02:47
Son dakika: İYİ Parti'de skandal! Akşener'in yöneticisinden şoke eden Ömer Halisdemir tweeti! | Video 25.07.2021 | 19:48
SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 01:24
SON DAKİKA: 25 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları | Video 25.07.2021 | 19:31
Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı | Video 00:48
Terör örgütü PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı | Video 25.07.2021 | 14:07
YPG/PKK Afrin'i vurdu | Video 00:24
YPG/PKK Afrin'i vurdu | Video 25.07.2021 | 13:31
Kahramanlara veda! El Bab şehitleri memleketlerinde toprağa verilecek | Video 09:13
Kahramanlara veda! El Bab şehitleri memleketlerinde toprağa verilecek | Video 25.07.2021 | 10:13
Okan Müderrisoğlu | Medyada... ‘Maskeli balo ve sahte yüzler!’ 04:08
Okan Müderrisoğlu | Medyada... ‘Maskeli balo ve sahte yüzler!’ 24.07.2021 | 16:43
Hasan Basri Yalçın | Besleme basın 03:39
Hasan Basri Yalçın | Besleme basın 24.07.2021 | 16:40
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Ağaç dalında çöp poşeti 02:50
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Ağaç dalında çöp poşeti 24.07.2021 | 16:37
Engin Ardıç | İzlemezler 03:44
Engin Ardıç | İzlemezler 24.07.2021 | 16:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı Şimdiye kadar sevinemedik 01:16
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik" 24.07.2021 | 15:54
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı Kıyamete kadar eksik olmayacak 03:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak" 24.07.2021 | 14:57
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varlığı Beyaz Türkleri mutsuz ediyor 02:15
Mehmet Barlas | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın varlığı Beyaz Türkleri mutsuz ediyor 24.07.2021 | 14:36

Sınıfında dünyanın en büyüğü olan, yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar gemisinin içi ilk kez görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mavi Vatan'ın savunucularından biri olan, 20 tank taşıyabilen, 4 LCVP çıkarma aracına sahip ve helikopter harekatı yapabilen TCG Bayraktar 2017'de yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi sınıfında dünyanın en büyüğü olurken, gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüşebilen reviri, insani yardım ve afet durumlarında göreve hazır konumda. Nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip geminin boyu 139, eni 19,60 metre.

İNSANİ YARDIM
TCG Bayraktar, 560 personel ile ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor, 7 bin 500 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor. Geniş muhabere ve elektronik imkanlarıyla komuta kontrol, harekat, lojistik görev fonksiyonları bulunan gemi ihtiyaç halinde doğal afetlerde insani yardım ulaştırmada da kullanılabiliyor. Gemi ayrıca 2 metreye kadar sığ suya kapak atarak çıkarma yapabiliyor.


AMELİYATHANEYE DÖNÜŞEBİLEN REVİR
Gemide bulunan revir gerektiğinde ameliyathane ve yoğun bakım ünitesine dönüştürebiliyor. Gemi bu özelliğiyle hem yaralanan Mehmetçiğe hizmet edebiliyor, hem de afet durumda yardım sağlayabiliyor.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN YANGIN TATBİKATI
Gemide 21 kişilik astsubay ve erbaşlardan yangın müdahale ekibi de bulunuyor. Sık sık yangın tatbikatı yapan ekibin bu çalışması aksiyon filmlerini aratmıyor. Ekip dumanlar içinde önce yangına ilk müdahaleyi yapıyor. Ardından gerçek bir olay gibi gemideki elektrik kesiliyor ve müdahale acil durum ışığında dumanlar içinde sürdürülüyor. Yangının söndürülmesi ile de tatbikat tamamlanıyor.


Hiç ikmal yapmadan 30 gün aralıksız 560 personel ile sefer yapabilme kabiliyetine sahip geminin mutfağı da çok büyük durumda. Gemide 560 personel için görevliler yemek hazırlıyor.


"AMFİBİ HAREKATTA DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NIN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLECEK İMKAN VE KABİLİYETTEDİRLER"
TCG Bayraktar İkinci Komutanı gemi ve görevleri hakkında bilgiler vererek şunları kaydetti:


"TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan Bayraktar sınıfı LST'lerin ilki olarak 2017 tarihinde hizmete girmiştir. Gemimiz 138.75 metre boyunda, 19.6 metre eninde olup, 560 personel ile 30 gün süre hiçbir lojistik bütünlemeye ihtiyaç duymadan, 7 bin 500 deniz mili mesafe kat edebilmektedir. Bayraktar sınıfı LST'ler, yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları ve helikopter harekatı icra edebilme yeteneğiyle amfibi harekatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedirler. Bayraktar sınıfı LST'lerde bulunan hasta yatakhanesi ve acil müdahale odası ilave cerrah ve tıbbi ekipman ile gerektiğinde NATO standartlarında ROL2 seviyesinde ameliyathane ve yoğun bakı ünitesine dönüşebilmektedir. Bu özelliği ile TCG Bayraktar amfibi harekatın önemli safhalarından biri olan çıkarma sonrasında kıyıda yaralanan personel tıbbi hizmet vermeye ilave olarak, afet ve acil durumlar ile insani yardım görevlerinde de milletimizin yaralarını sarmaya her zaman hazırdır. Bayraktar sınıfı LST'lerin bu özellikleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, denizaşırı harekat konseptine uygun olarak üzerinde bulundurduğu amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarını istenilen yere, istenilen zamanda intikal ettirebilecek stratejik güç aktarım imkanı ve gemiden hedefe manevra yeteneği kazanmıştır. Gemiler karmaşık bir yapıya sahiptirler. Bu yapı içerisinde görevlerin yapılması ve hayatın idame ettirilmesi ancak bir takım kuralların tespiti ve bunların harfiyen uygulanmasıyla mümkün olabilmektedir. Verilecek her türlü göreve hazır olmanın tek şartı eğitimdir. Gemilerin eğitimleri sadece seyirde değil, liman durumunda da devam etmektedir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA