Mehmet Barlas 'Amerika da Rusya da Türkiye’nin ağırlık kazanmasını dikkatle izliyorlar'
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Mehmet Barlas'ın 21.10.2020 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...