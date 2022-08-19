Video Haber Mehmet Barlas | Diplomasi devrede
Mehmet Barlas | Diplomasi devrede

Mehmet Barlas | Diplomasi devrede

19.08.2022 | 16:05

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Mehmet Barlas'ın 19.08.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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