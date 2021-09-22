Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri

Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri

Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri
22.09.2021 | 11:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri 01:58
Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri 22.09.2021 | 11:22
Engin Ardıç | Meselenin özünün özü 02:22
Engin Ardıç | Meselenin özünün özü 22.09.2021 | 11:20
Salih Tuna | Bu yobazlıktan usandık 04:22
Salih Tuna | Bu yobazlıktan usandık 22.09.2021 | 11:18
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı | Video 00:36
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı | Video 22.09.2021 | 09:53
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 00:55
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 22.09.2021 | 09:33
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü | Video 00:20
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:49
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 00:24
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü | Video 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 01:41
Taliban’dan BM’ye mektup! Genel Kurul’a katılmak istiyorlar | Video 01:09
Taliban'dan BM'ye mektup! Genel Kurul'a katılmak istiyorlar | Video 22.09.2021 | 00:20
’Tek suçum Bank Asya hesabı’ demişti! Meral Akşener’in sırtını sıvazladığı FETÖ’cünün yalanı ifşa oldu | Video 00:09
'Tek suçum Bank Asya hesabı' demişti! Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ifşa oldu | Video 21.09.2021 | 22:50
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye’yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli | Video 29:21
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli | Video 21.09.2021 | 22:23
Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar’da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:23
Son dakika: AFAD duyurdu! Niksar'da 4,3 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2021 | 20:55
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan açıklaması: 20 yıllık savaşı bitirdik | Video 28:09
Son dakika! ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: 20 yıllık savaşı bitirdik | Video 21.09.2021 | 17:38
Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine tepki! Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir | Video 03:24
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki! "Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" | Video 21.09.2021 | 17:42
CHP’li Başkandan küstah sözler Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız | Video 00:34
CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video 21.09.2021 | 15:44
İsmail Demir’den SABAH TV’ye özel açıklamalar Çok sayıda projemiz var | Video 04:08
İsmail Demir'den SABAH TV'ye özel açıklamalar "Çok sayıda projemiz var" | Video 21.09.2021 | 15:38
Bakan Varank’a ilginç soru Abi, 0-100’ü kaç saniye? | Video 01:26
Bakan Varank'a ilginç soru "Abi, 0-100'ü kaç saniye?" | Video 21.09.2021 | 15:07
Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 00:47
Başkan Erdoğan’a New York’ta otel önünde sevgi gösterisi | Video 21.09.2021 | 14:45
Selçuk Bayraktar, gençlerin selfie isteklerini geri çevirmedi | Video 00:40
Selçuk Bayraktar, gençlerin "selfie" isteklerini geri çevirmedi | Video 21.09.2021 | 13:27
TEKNOFEST heyecanı devam ediyor! Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz | Video 05:07
TEKNOFEST heyecanı devam ediyor! Selçuk Bayraktar: "Tam bağımsız Türkiye hedefimize yaklaşıyoruz" | Video 21.09.2021 | 13:24

Mehmet Barlas'ın 22.09.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA