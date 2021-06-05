Mehmet Barlas | Yeni İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak bir Filistinli düşmanı
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Mehmet Barlas'ın 5.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...