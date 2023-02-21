Mehmetçik depremzedelerle omuz omuza | Video
Mehmetçik depremzedelerle omuz omuza. Detaylar A Haber'de...
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Mehmetçik depremzedelerle omuz omuza | Video 21.02.2023 | 20:06
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Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı | Video 21.02.2023 | 19:48
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Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 21.02.2023 | 19:47
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İsveç’ten gönderilen yardım tırı Diyarbakır’a ulaştı | Video 21.02.2023 | 18:01
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Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli deprem bölgesinde | Video 21.02.2023 | 17:45
09:48
Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi bütünüyle yenilemek için çalışacağız" | Video 21.02.2023 | 15:59
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MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 21.02.2023 | 15:59
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Lütfü Savaş'tan skandal! Herkes can, CHP'li başkan mal derdinde | Video 21.02.2023 | 09:21
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Deprem anında böyle kaçtı: O anlar kamerada | Video 21.02.2023 | 00:29
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Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 23:22
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.02.2023 | 23:04
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İşte Hatay’daki deprem anı | Video 20.02.2023 | 22:24
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar | Video 20.02.2023 | 21:54
00:43
Hatay'da yaşanan depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı | Video 20.02.2023 | 21:44
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İşte Hatay'da deprem anları | Video 20.02.2023 | 21:30