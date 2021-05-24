Video Haber Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor | Video

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor | Video

Mehmetçik, Pençe operasyonları ile terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor | Video
24.05.2021 | 14:37

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler ise şu şekilde:
1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 36 adet 120 mm havan, 56 adet 82 mm havan, 5 adet EYP düzeneği, 6 adet sis bombası, 2 çuval amonyum nitrat, 3 adet RPG-7 namlusu, 1 adet Dragunov namlusu, 2 adet M-16 namlusu, 2 adet namlu, 20 adet havan tapası, 1 adet Zagros tetik tertibatı el kundağı, 5 adet akü, 30 adet kablo, 1 adet 200 litre su tankı, çok sayıda pil bloğu olarak sıralandı.

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