Mehmetçik saat 21:00'de İstiklal Marşı'nı okudu | Video

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra millet evinin pencerelerine balkonlarına çıkarak aynı anda İstiklal Marşı okudu. Mehmetçik de; Suriye'de, Somali'de, Türkiye'nin dört bir yanında İstiklal Marşı okudu.
O anlarda çekilen görüntüler, "Türkiye saat 21.00'de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı." ifadeleriyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı