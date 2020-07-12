Mekan sahibini gasp ettiler, o anları böyle kayıt altına aldılar | Video
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Beylikdüzü'nde içkili mekan sahiplerine zorla evrak imzalatıp borçlandıran ve mekanlara el koymaya çalışan kişiler yakalandı. Bu kişilerin, bir mekan sahibini darp edip, hakaret ettiği anları kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.