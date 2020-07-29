Mekke'de koronavirüs salgınının gölgesinde ilk tavaf yapıldı | Video
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Çin'den tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan ölümcül salgın koronavirüs nedeniyle hac ibadeti de durmuştu. Salgının gölgesinde hac ibadetleri yeniden başladı. Hacı adayları sosyal mesafelerini koruyarak tavaf yaptı. Bu yıl pandemi nedeniyle Suudi Arabistan yurtdışından hacı adayı kabul etmedi.