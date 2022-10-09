Meksika’da 110 öğrenci uyuşturucudan zehirlendi | Video

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Cesedi bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı | Video 07.10.2022 | 20:16
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Meksika’da bir ortaokulda 110 öğrenci uyuşturucu kullanmalarının ardından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.