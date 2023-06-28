Meksika'da 14 polis kaçırıldı | Video
Meksika’nın Chiapas eyaletinde silahlı bir grup, otobüste yolculuk yapan 14 polisi kaçırdı.
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