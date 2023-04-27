Video Haber Meksika’da 7 eyalette orman yangını: 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu | Video
Meksika’da 7 eyalette orman yangını: 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu | Video

Meksika’da 7 eyalette orman yangını: 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu | Video

27.04.2023 | 00:27

Meksika'da 7 eyalette devam eden orman yangınlarında 2 bin 520 hektardan fazla alan kül oldu.

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