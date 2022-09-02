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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı | Video 02.09.2022 | 21:06
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Meksika’da bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.