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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
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AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45
00:32
Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 08.12.2022 | 20:35
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Çavuşoğlu: Batı Trakya Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız | Video 08.12.2022 | 20:18
04:39
Mahmut Övür | ‘Bırakalım bu ayakları’ 08.12.2022 | 15:15
04:44
03:08
Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor 08.12.2022 | 14:02
05:16
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SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama! | Video 08.12.2022 | 11:32
05:17
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HDP'li Tosun başındaki tülbendi yere attı | Video 07.12.2022 | 23:08
01:14
Hakkari'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı | Video 07.12.2022 | 22:57
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ABD Başkanı Biden'ın yine dili sürçtü | Video 07.12.2022 | 18:03
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Belediye başkanı kazaya karıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.12.2022 | 17:46
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Yarın TBMM'ye sunulacak! Külliye'de Anayasa toplantısı | Video 07.12.2022 | 16:35
Meksika’da bir havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.