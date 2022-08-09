Video Haber Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video
Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video

Meksika’da Howard Kasırgası alarmı | Video

09.08.2022 | 19:32

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Meksika'da Howard Kasırgası’nın şiddetli yağışlarla birlikte sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği bildirildi.

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