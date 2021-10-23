Video Haber Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video
Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video

Meksika’da kartel ve güvenlik güçleri çatıştı: 2 ölü | Video

23.10.2021 | 21:05

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Meksika’da kartel ve güvenlik güçlerinin çatışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

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