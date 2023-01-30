Video Haber Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı | Video
Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı | Video

Meksika’da koruma altındaki piramide tırmanan turiste sopalı saldırı | Video

30.01.2023 | 21:24

Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan koruma altındaki Kukulcan Tapınağı adlı piramidin zirvesine tırmanan turist, sopalı saldırıya uğradı.

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