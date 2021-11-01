Video Haber Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video

Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video

01.11.2021 | 22:08

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Meksika’da Ölüler Günü etkinliklerinde baş aşağı bağlı oldukları direğin etrafında dönen 4 kişiden 1’i bağlı olduğu ipin kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

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