Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video
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Meksika’da parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti. Meksika’nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak, ayı ile selfie çekti. Selfienin ardından ayı kadınların yanından uzaklaştı. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.