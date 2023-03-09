Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video
Meksika’nın başkenti Mexico City’de sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video 09.03.2023 | 21:33
00:28
Tokat'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı | Video 09.03.2023 | 21:25
04:19
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mustafa Destici ile görüştü | Video 09.03.2023 | 21:13
00:36
Kilis’te kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 09.03.2023 | 21:08
00:11
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi | Video 09.03.2023 | 21:10
00:52
Eyüpsultan'da sevgilisini demir çubukla darbeden şüpheli kamerada | Video 09.03.2023 | 21:01
00:50
Dolu yağışı Kadirli'yi beyaza bürüdü | Video 09.03.2023 | 20:40
10:34
03:58
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi! | Video 09.03.2023 | 18:13
23:21
02:41
SON DAKİKA: AYM'den HDP'ye hazine yardımı kararı! | Video 09.03.2023 | 16:05
00:10
DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video 09.03.2023 | 14:36
02:29
11:01
05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21
01:37
Ulaştırma Bakanlığı tam kadro deprem bölgesinde | Video 09.03.2023 | 12:39
01:04
Son Dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi | Video 09.03.2023 | 12:14
02:09
00:36
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video 09.03.2023 | 10:22
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13