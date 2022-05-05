Meksika’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video

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Meksika'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı evlerde maddi hasar oluşurken, 100 kişi evlerinden tahliye edildi.