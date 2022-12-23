Video Haber Meksika’da süpermarkette silahlı soygun | Video
Meksika’da süpermarkette silahlı soygun | Video

Meksika’da süpermarkette silahlı soygun | Video

23.12.2022 | 23:24

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Meksika’da süpermarkete giren silahlı kişiler alışveriş yapan müşterileri soydu. Olayın görüntüleri süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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