Video Haber Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı | Video
Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı | Video

Meksika’daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı | Video

15.08.2022 | 00:04

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Meksika’da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçleri 164 kişiyi tutuklarken, çok sayıda silah ve araca da el konulduğu bildirildi.

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