Meksika’daki orman yangınında 400 hektarlık alan kül oldu | Video
Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 5 ayrı noktada başlayan orman yangınlarında 400 hektardan fazla alan kül oldu.
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