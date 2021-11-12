Memleket Partili Çelebi "Zihninde 1915 yazanların göğsüne 1919 yazması, Atatürkçülük olmaz!" | Video

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk demekten imtina eden, zihninde 1915 yazan hanımefendinin göğsüne 1919 asması; elmanın üzerine armut yazmak kadar saçmadır. Biz de yedik. Hanımefendi Atatürkçü oldu." açıklamasında bulundu.