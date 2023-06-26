Meral Akşener istifa diyenleri affetmedi: Hepsinin üstünü çizdi... | Video
Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçildi. 28 Mayıs'ın ardından kendisi için istifa etsin diyen parti içindeki muhalif isimleri ise affetmedi. Kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri belirledi. Muhalif isimlerin ise üzerini çizdi… Yeni listede, kendisini hedef gösteren Arzu Önşeni İsmet Koçak ve Ethem Baykal gibi isimlerin olmayışı dikkat çekti. Öte yandan kurultaya rağmen parti içinde krizin sürdüğü belirtildi. Son iddia ise şoke etti: Yeni istifalar…
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