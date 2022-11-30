Meral Akşener övgüyle bahsetti! 6’lı masada rota Gül'e mi dönüyor? | Video

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül'de CHP kampında partililere 'benimle misiniz?' diye sorarak, adaylık mesajı vermişti. Benzer açıklama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in konuşma metninin dışına çıkararak, Abdullah Gül'den övgüyle bahsetmesi de dikkat çekti.