Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gitti | Video
Cumhurbaşkanlığına ait özel uçaklara satacağını vaat eden Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Şanlıurfa’daki seçim çalışmalarına özel uçakla gelmesi dikkat çekti.
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