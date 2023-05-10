Meral Akşener'den tepki çeken üslup: Süpürgenin sapı ile başka bir şey... | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada bozuk üslubu ile tepki çekti. Kadınlara seslendiğini söyleyen Akşener, "Bu süpürgelerle sapını söylemiyorum sapı ile başka bir şey... Ama ucuyla süpüreceğiz." dedi.
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