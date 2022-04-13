Merdiven altı sahte alkol üreticilerine operasyon: 7 gözaltı | Video

İzmir'in Bornova ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve ticareti yapıldığı belirlenen adreslere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.