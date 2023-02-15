Video Haber Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu | Video
Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu | Video

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu | Video

15.02.2023 | 21:37

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

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