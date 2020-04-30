“Merkez Bankası 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirebilir" | Video
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Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunu; A Para canlı yayınında değerlendirdi. Yıldırım, enflasyondaki aşağı yönlü revizyonun beklendiğini belirterek revizyonla birlikte önümüzdeki dönemlerde faizlerde indirim sürecinin devam edeceğini söyledi. Yıldırım Merkez Bankası’nın mayıs toplantısında 50 ile 100 baz puan arasında faiz indirimine gidebileceğini açıkladı. İşte Yıldırım’ın canlı yayındaki açıklamaları: