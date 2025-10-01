Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahse karşı düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını ve 34’ünün tutuklandığını açıkladı.
