Video Haber Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video
Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video

Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü | Video

18.12.2022 | 23:00

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Mersin’de çıkan ev yangınında bir kişi öldü.

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