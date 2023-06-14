Video Haber Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı | Video
Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı | Video

Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı | Video

14.06.2023 | 08:48

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şahısların asker ve emniyetin mahrem imamları olduğu, bazılarının ise bylock kullandığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla kırılarak açılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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