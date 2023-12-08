Video Haber Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video
Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

Mersin'de PKK operasyonu: 5 gözaltı | Video

08.12.2023 | 10:40

Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aralarında terör amaçlı kamu malına zarar verme, bir kamu görevlisinin konutuna molotof atma ve bazı sokak eylemlerine katılanların da bulunduğu 5 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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