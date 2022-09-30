Video Haber Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı | Video
Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı | Video

Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı | Video

30.09.2022 | 08:33

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Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen gece operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliyi belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökumanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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