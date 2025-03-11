Mersin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, 3 şüphelinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız. Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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