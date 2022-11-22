Mersin'de üniversiteli kızlara yabancı cisim atan motosikletli gençler yakalandı | Video
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Mersin'de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 genç yakalandı.