Video Haber Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı! Ayasofya ve Türkiye detayı dikkat çekti... | Video

Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı! Ayasofya ve Türkiye detayı dikkat çekti... | Video

Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı! Ayasofya ve Türkiye detayı dikkat çekti... | Video
31.07.2020 | 23:32

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Coronavirüse karşı alınan önlemlerin gölgesinde on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. Ayasofya ve Türk bayrağı detayı ise dikkat çekti.

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Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar da Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

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