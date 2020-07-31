Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı! Ayasofya ve Türkiye detayı dikkat çekti... | Video

Coronavirüse karşı alınan önlemlerin gölgesinde on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. Ayasofya ve Türk bayrağı detayı ise dikkat çekti.

Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar da Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.